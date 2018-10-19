Resmi Gazete'de yer alan BDDK kararına göre, Bank of China Turkey AŞ, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer

finansal kuruluşlara; Türkiye'de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak dokümantasyon hazırlama

ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon

işlemlerinin sunulması, mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, kara paranın aklanması hususlarında destek/danışmanlık hizmeti

verebilecek.

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