Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) Haziran ayı Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı. Buna göre, bankalar tarafından BDDK’ye raporlanan verilere göre; 2018 yılı Haziran döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 671 milyar 537 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2017 yılsonuna göre 413 milyar 694 milyon TL (yüzde 12,7) arttı.



İHA'nın haberine göre, Haziran 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 353 milyar 170 milyon TL, menkul değerler 431 milyar 613 milyon TL oldu. 2017 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 12,7, krediler yüzde 12,1 oranında ve menkul değerler toplamı yüzde 7,5 oranında arttı.



Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3 oldu. KOBİ Kredileri tablosunun hazırlanmasında esas alınan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan KOBİ tanımı ve sınıfları, 24 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile güncellendi. Buna bağlı olarak Haziran 2018 döneminde KOBİ kredileri bir önceki aya göre yüzde 17,1 artışla 646 milyar 107 milyon TL olurken, toplam KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 0,8 arttı. Tanım değişikliği nedeniyle, alt KOBİ sınıfları arasında müşteri sayısı ve kredi tutarları bakımından geçişmeler gerçekleşti.

SEKTÖRÜN DÖNEM NET KARI 28 MİLYAR 921 MİLYON TL

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yılsonuna göre yüzde 11 artışla 1 trilyon 899 milyar 147 milyon TL oldu. 2017 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 9,9 artışla 394 milyar 672 milyon TL olurken, Haziran 2018 döneminde sektörün dönem net karı 28 milyar 921 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,3 seviyesinde gerçekleşti.

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