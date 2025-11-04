Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Edremit'te yürürken dengesini kaybedip düşmesi sonucu yaşamını yitirdi
Giriş: 04.11.2025 - 00:19 Güncelleme: 04.11.2025 - 00:25
Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
