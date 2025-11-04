Habertürk
        Haberler Magazin Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan hayatını kaybetti

        Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan hayatını kaybetti

        Ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi Osman Alkan, Edremit'te yürürken dengesini kaybedip düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 00:19 Güncelleme: 04.11.2025 - 00:25
        Banu Alkan'ın kardeşi hayatını kaybetti
        Edremit'in Altınkum Mahallesi'nde ünlü oyuncu Banu Alkan'ın kardeşi 65 yaşındaki Osman Alkan, yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Başını kaldırıma çarpan Alkan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Banu Alkan
        #Osman Alkan
