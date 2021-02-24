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İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum! 0:00 / 0:00

İHA

Yurdun büyük kesiminde mevsimle birlikte etkisini gösteren kar yağışıyla, barajlar dolmaya başladı.

İstanbul’da Aralık ayında barajların toplam doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşerken, etkisini gösteren kar yağışı sonrası bu oran yüzde 50’lilerin üzerine çıkmaya başladı.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI: % 53.14

Bugün itibariyle ise İstanbul barajlarının doluluk oranı ortalama yüzde 53.14'e yükseldi.

ÖMERLİ BARAJI % 61'E YÜKSELDİ

İHA'da yer alan habere göre İstanbul’un en önemli barajlarından olan Ömerli Barajı da kar yağışından nasibini aldı. 2020 yılının aralık ayında doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşen Ömerli Barajı, 2021 yılında İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Şubat ayının sonunda yüzde 60 seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 61 oldu.

KURUYAN ALANLAR SUYLA KAPLANDI

Öte yandan drone ile havadan görüntülenen barajda kuruyan alanların suyla kaplandığı görüldü.