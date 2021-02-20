İstanbul'a güzel haber! Barajlarda son durum! 0:00 / 0:00

İHA

Mevsimsel yağışların 2020 yılında beklenen düzeyde olmaması sebebiyle İstanbul kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Son zamanlarda İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 50.03 oldu.

ORTALAMA YÜZDE 50'Yİ AŞTI

İHA'da yer alan habere göre İSKİ’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 737 bin metreküp, 20 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: yüzde 50.03" denildi.

DAHA DA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Eriyen kar ve beklenen yağışların ardından bu oranın daha da yükselmesinin beklendiği öğrenildi. Uzun süre sonra barajların yarısının dolması ise sevindirdi.