Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Barbie'den temmuzun ilk gün rekoru

        'Barbie'den temmuzun ilk gün rekoru

        Habertürk
        Giriş: 22.07.2023 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1990’lardan bu yana dünyanın en çok satan oyuncaklarından olan Barbie’nin filmi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla gösterime 21 Temmuz Cuma günü girdi.

        İlk gün 172.254 kişi tarafından izlenen 'Barbie'de başrollerde Margot Robbie ve Ryan Gosling yer aldı.

        'Barbie', varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek 'Barbie’nin macera ve eğlence dolu hikâyesini konu alıyor.

        2

        'Barbie’nin diğer oyuncuları arasında, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlin ve Oscar ödüllü Helen Mirren bulunuyor.

        3

        'Barbie’nin yönetmen koltuğunda Oscar adayı yazar / yönetmen Greta Gerwig otururken, filmin senaristliğini ise Greta Gerwig ile birlikte Noah Baumbach üstlendi.

        #barbie
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        Galatasaray transferi açıkladı
        Galatasaray transferi açıkladı
        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Kızı hayatını kaybetti
        Kızı hayatını kaybetti
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş