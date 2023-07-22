'Barbie'den temmuzun ilk gün rekoru
1990’lardan bu yana dünyanın en çok satan oyuncaklarından olan Barbie’nin filmi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla gösterime 21 Temmuz Cuma günü girdi.
İlk gün 172.254 kişi tarafından izlenen 'Barbie'de başrollerde Margot Robbie ve Ryan Gosling yer aldı.
'Barbie', varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek 'Barbie’nin macera ve eğlence dolu hikâyesini konu alıyor.
'Barbie’nin diğer oyuncuları arasında, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlin ve Oscar ödüllü Helen Mirren bulunuyor.
'Barbie’nin yönetmen koltuğunda Oscar adayı yazar / yönetmen Greta Gerwig otururken, filmin senaristliğini ise Greta Gerwig ile birlikte Noah Baumbach üstlendi.