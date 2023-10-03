Barınaklardaki hayvanlar için “Sahiplen İstanbul” projesi başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı İpek Kıraç öncülüğünde kurulan, akıllı telefonlara indirilebilen SemtPati uygulaması ile İBB Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevleri'nde bulunan sahipsiz hayvanlar, ömürlük yuvalarına kavuşuyor.

218 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ

“Sahiplen İstanbul” projesi kapsamında 2023 yılı ilk dokuz ayında 218 köpek sahiplendirildi.

İBB’nin bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyenler, ücretsiz indirilen SemtPati uygulaması ile başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formunu dolduran hayvanseverler, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından hayvan dostlarına kucak açıyor. Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgilerin de sunulduğu “SemtPati” mobil uygulamasında, her köpeğin yaş ve cinsiyet bilgileri ile fotoğrafı da yer alıyor.