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HaberlerGündem"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımına 18 gözaltı kararı - Haberler

"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımına 18 gözaltı kararı

AA

İzmir'de, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptığı iddiasıyla 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor

Barış Pınarı Harekatı

İzmir'de, sosyal medyadan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör örgütünün propagandasını yapan 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya çalışan, terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün talimatları doğrultusunda müzahir kitlenin güvenlik güçlerine karşı eylem yapması şeklinde sosyal medya üzerinden çağrı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir merkez ile Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde belirlenen 18 adrese düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgüt propagandası amaçlı kullanılan malzemeler ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor. Öte yandan, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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