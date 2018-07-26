Kaza, 03.00 sıralarında D-100 karayolu Maltepe ilçesi Bostancı Köprüsü mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 25 yaşındaki Oğuz Gülmez idaresindeki 34 EIU 87 plakalı otomobil ,bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç taklalar atmaya başladı. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Oğuz Gülmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olası başka bir kazanın önüne geçmek için önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Oğuz Gülmez’in cenazesi morga kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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