Barnsley - Walsall maçı öncesi rakamlar

İngiltere 1.Lig heyecanı devam ediyor. Barnsley, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Walsall takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Barnsley 14 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Walsall 14 puanda ve 5. sırada. Barnsley son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Walsall son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 363 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Barnsley kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Walsall sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Barnsley son haftadaki Walsall müsabasında 1-3 kazandı.

Walsall ise Barnsley karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Barnsley, 6 gol attı ve 1 gol yedi.

Walsall, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Walsall 6 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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