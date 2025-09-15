Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Barry Can’t Swim konseri Zorlu PSM'de

        Barry Can’t Swim konseri Zorlu PSM'de

        Sayısız ödül ve ödül adaylıklarına sahip Edinburgh doğumlu prodüktör, DJ ve multi-enstrümantalist Barry Can't Swim, dünya müzik listelerinde milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla 26 Eylül akşamı, "PSM Loves Summer by %100 Müzik" serisinin son konserinde, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 17:05 Güncelleme: 15.09.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barry Can't Swim konseri Zorlu PSM'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zorlu PSM’nin her yaz düzenlediği ve uluslararası sanatçıları yaz boyunca ağırladığı “PSM Loves Summer by %100 Müzik” serisi kapsamında, cazdan aldığı ilhamla elektronik dans müziğine duygusal ve ritmik katmanlar ekleyen Edinburgh doğumlu prodüktör Barry Can’t Swim, 26 Eylül akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde serinin dördüncü edisyonuna görkemli bir kapanış yapmaya hazırlanıyor.

        Elektronik müziğin yükselen isimlerinden Barry Can't Swim, nam-ı diğer Joshua Mainnie, 2020'de yayımladığı “Because I Wanted You To Know” kaydıyla Birleşik Krallık elektronik sahnesinde adını duyurduktan sonra, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. House, caz, afrobeat ve farklı elektronik müzik türlerini harmanlayarak kendi özgün tarzını oluşturan Barry Can't Swim, 2023 yılında yayımladığı ilk stüdyo albümü "When Will We Land?" ile büyük başarı yakaladı. Bu albümle Mercury Prize ve Brit Ödülleri’nde ‘En İyi Dans Sanatçısı’ kategorisinde aday gösterildi. BBC Radio 1 tarafından ‘Yılın En İyi Dans Albümü’ seçilen bu albüm, Clash, Billboard ve Mixmag gibi saygın müzik yayınlarında yılın en iyileri arasında yer aldı ve DJ Mag ise onu ‘Yılın Yükselen Prodüktörü’ ödülüne layık gördü.

        DJ'likten canlı elektronik müzik sahnesine adım atarak kısa sürede zirveye çıkan Barry Can't Swim, Coachella, Glastonbury ve Reading gibi dünyanın en prestijli festivallerinde sahne aldı ve elektronik müzik dünyasında kendine güçlü bir yer edindi. Sanatçı, Ninja Tune etiketiyle 11 Temmuz 2025’te yayımladığı ikinci stüdyo albümü Loner, müzikseverlerde büyük merak uyandırdı. Bu albümle birlikte sanatçı, BBC tarafından hazırlanan “Sound of 2025” listesine dahil edilerek yılın en çok konuşulacak isimlerinden biri olacağı öngörülüyor. BBC’nin onu “yeni bir dans müziği süperstarı” şeklinde tanımlaması, Barry Can’t Swim’in yalnızca DJ kabinlerinde değil, aynı zamanda albüm listelerinde ve global festival sahnelerinin de yıldızı haline geldiğini gösteriyor.

        PSM Loves Summer by %100 Müzik: Barry Can’t Swim etkinliğinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #Barry Can’t Swim
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü!
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan en az 7'si ithal
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Türk sigorta-reasürans havuzu önerisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        Uzun namlulu silahla taramışlar! Anne, baba ve 2 çocuk yan yana gömüldü!
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        İsrail ve ABD arasında kritik görüşme
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi