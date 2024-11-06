Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda

        BARTIN'daormana yerleştirilen aynayı gören ayının verdiği tepki, fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayının ormana yerleştirilen aynaya verdiği tepki fotokapanda
        ABONE OL
        ABONE OL

        BARTIN'daormana yerleştirilen aynayı gören ayının verdiği tepki, fotokapanla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bartın Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta önce sorumluluk alanları olan ormanlara ayna koyarak yaban hayvanlarını tepkilerini ölçmek istedi. Bu kapsamda ayı popülasyonunun fazla olduğu bazı bölgelere ayna ve fotokapanlar yerleştirildi. Bir ayının aynayı görünce verdiği tepki, fotokapan tarafından kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanda aynayla karşılaşan ayının fotokapana yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, 'Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce' notuyla paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump açıklama yapıyor
        Donald Trump açıklama yapıyor
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Kamala Harris'in ekibinden ilk açıklama!
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Salıncak eyaletler kırmızı!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        Bitcoin'de Trump rekoru!
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        ABD'de ilk sonuçlara piyasaların tepkisi nasıl?
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Yüzde 70'i tamamlandı!
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        Kentsel dönüşüm sigortayı ucuzlatacak
        "Belarus'a gideceğim"
        "Belarus'a gideceğim"
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Nvidia, Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        Hangi vitamin ne işe yarıyor?
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı

        Benzer Haberler

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul, Amasra'da konuştu:
        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul, Amasra'da konuştu:
        300 kasa palamut yola saçıldı
        300 kasa palamut yola saçıldı
        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Bartın'da, otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü
        Bartın'da, otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü
        Maden faciası davasında şikayetçi avukatları, bilirkişi raporunu yetersiz b...
        Maden faciası davasında şikayetçi avukatları, bilirkişi raporunu yetersiz b...
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı
        Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı