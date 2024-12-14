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        Kendilerini polis olarak tanıtıp 6 milyon 200 bin liralık dolandırıcılık yaptılar

        BARTIN'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:55
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        Kendilerini polis olarak tanıtıp 6 milyon 200 bin liralık dolandırıcılık yaptılar
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        BARTIN’da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp E.A.Y.'nin 6 milyon 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerine ev hapsi cezası verildi.

        Telefonla aradıkları E.A.Y’ye kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, FETÖ'ye yönelik operasyon yapıldığını, bunun için evindeki ziynet eşyalarını ve paraları koruma altına alacaklarını söyledi. Bunun üzerine E.A.Y., 200 bin TL'yi IBAN üzerinden şüphelilere gönderdi. E.A.Y. daha sonra evde bulunan 6 milyon TL’lik ziynet eşyası ile 180 avro ve 100 doları da bir çantaya koyup, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bekleyen bir otobüse teslim edip, evine döndü. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan E.A.Y., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelilerin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin, Şanlıurfa ve İstanbul’daki adreslerine yapılan baskınla T.D. ve Y.K. yakalanıp, Bartın’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, Y.K. ise ev hapsiyle cezalandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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