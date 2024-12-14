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        Bakan Tunç: Esad yurt dışına kaçmış, hala oturup masaya görüşmek lazım diyorlar

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Baasçı rejim çökmüş, Esad yurt dışına kaçmış, hala oturup masaya görüşmek lazım diyorlar, böyle bir muhalefetten bu ülkeye fayda gelir mi? İşte bu millet, bu nedenle bu zihniyete destek vermiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 18:54 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:00
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        Bakan Tunç: Esad yurt dışına kaçmış, hala oturup masaya görüşmek lazım diyorlar
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        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, “Baasçı rejim çökmüş, Esad yurt dışına kaçmış, hala oturup masaya görüşmek lazım diyorlar, böyle bir muhalefetten bu ülkeye fayda gelir mi? İşte bu millet, bu nedenle bu zihniyete destek vermiyor” dedi.

        AK Parti Bartın 8’inci Olağan İl Kongresi, Ömertepesi Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, delegeler ve partililer katıldı. Kongrede AK Parti Erzurum İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması dev ekrandan izlendi.

        Kongrede AK Partililere seslenen Bakan Tunç, AK Parti iktidarının önünü kesmek için 22 yıldan bu yana çeşitli denemeler yapıldığını belirterek, “Partimizin kurucu üyeleri arasında başörtülüler var diye kapatma davası açıldı, bu bir oyla Anayasa Mahkemesi’nden döndü. İktidarımızın 5’inci yılında AK Partimize laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmakla Cumhuriyet Başsavcısı o dönemin vesayetçi yargısı Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 2008 yılında ‘AK Parti kapatılsın’ dedi. 2007’de cumhurbaşkanını Mecliste seçtirmediler, anayasayı ihlal ettiler. 367 kişi diye icat ettiler, rahmetli Demirel'e, Özal’a yapmadıklarını o dönemde uygulanmayan o yanlış kuralı maalesef o günkü Meclise dayattılar ve Meclisin cumhurbaşkanı seçimini iptal ettirdiler. 2012’de MİT başkanını izin almadan ifadeye çağırdılar ve 2013’de bu ülkenin ekonomide en parlak bir dönemin yaşadığı enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğü ve faizlerin tek haneli rakamlara düştüğü, dünya projelerini konuştuğumuz o enerji hamleleri, nükleer santraller, doğal gaz ile büyük projeleri konuştuğumuz her zaman diliminde Gezi olaylarıyla, sokak darbesiyle iktidarı düşünebileceklerini ilan ettiler. Başaramadılar, sonrasında 17- 25 Aralık emniyet, yargı darbesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi iktidardan silebileceklerini zannettiler. Ama nafile başaramadılar. Sonra terörü azdırmaya çalıştılar. Kobani olayları, hendek olayları ve sonrasında bunlarda da başarılı olamayınca 15 Temmuz hain kalkışmasına giden yolu taşları birer birer döşediler” diye konuştu.

        ‘TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ YOK EDİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

        Muhalefetin dış politikadaki tavrıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, “Suriye’ye asker göndermeye çalıştığımızda, tezkere Meclise geldiğinde bu sefer yine aynı muhalefet, aynı zihniyet Suriye'de ne işimiz var dedi. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var vizyonsuzluğuyla, Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var vicdansızlığı arasında sıkışıp kalan bir ana muhalefet var Türkiye’de, işte o nedenle iktidar olamıyorlar. O nedenle milletten destek bulamıyorlar ve aynı politikayı devam ettiriyorlar. Baasçı rejim çökmüş, Esad yurt dışına kaçmış, hala oturup masaya görüşmek lazım diyorlar, böyle bir muhalefetten bu ülkeye fayda gelir mi? İşte bu millet bu nedenle bu zihniyete destek vermiyor, vermeyecek. Cumhur İttifakı'yla beraber inşallah yolumuza devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü yok edinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Hep beraber gücümüze güç katarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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