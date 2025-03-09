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        Bartın'da 5 katlı binanın çatısı yandı

        BARTIN'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:15 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:20
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        Bartın'da 5 katlı binanın çatısı yandı
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        BARTIN'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.

        İlçeye bağlı Abdipaşa beldesinde bugün saat 13.30 sıralarında Mustafa Metin'e ait 5 katlı binanın çatısında, bacadan kaynaklı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Abdipaşa, Ulus ve Bartın Belediyeleri itfaiye ekipleri, çatıya merdiven uzatarak yangına müdahale etti. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Çatıda büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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