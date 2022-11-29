GÜNCELLEME 3 - Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​BARTIN (AA) - Bartın'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 40 kişi yaralandı.

Mustafa E'nin (31) kullandığı Rize'den Zonguldak'a giden 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü, Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada, 3'ü otobüs personeli 40 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerce devrilen otobüsten güçlükle çıkarıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 35'i taburcu edilirken, 5'inin tedavisi sürüyor.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Mustafa E'nin jandarmaya verdiği ilk ifadesinde "dalmışım" dediği öğrenildi.

Öte yandan otobüs vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza yeri ve çalışmalar dron ile görüntülendi.

- Vali Arslan yaralıları ziyaret etti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, hastanede yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Arslan, burada gazetecilere, Rize'den Zonguldak'ın Ereğli ilçesi istikametine giden bir yolcu otobüsünün henüz belirlenemeyen nedenle devrildiğini söyledi.

Otobüste görevliler ile 40 kişi bulunduğunu aktaran Arslan, "Tedbir amaçlı bütün yolcuları hastaneye getirdik. Şu an durumları gayet iyi. Birkaç hafif yaralımız var sıyrıklarla atlatan. Tedbir amaçlı bazı hastalarımızı gözetim altında tutuyoruz. Herhangi bir sıkıntı, can kaybımız yok. Hepimize geçmiş olsun. Kazanın oluş şekliyle ilgili araştırma, soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.