Heyelanda bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldı

Karayolları ekipleri, elektrik direğinin devrildiği, yolun alt tarafında bulunan fındık tarlasının da toprak altında kaldığı heyelanda çöken yaklaşık 70 metrelik yolda dolgu çalışması yaptı.

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