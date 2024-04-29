Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Kutlubey, Ağdacı, Ulus ve Kurucaşile yerleşkeleri "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Kutlubey, Ağdacı, Ulus ve Kurucaşile yerleşkeleri "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

        Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde kaynakları korumak ve ortak yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla 2018'de uygulanmaya başlayan projede, BARÜ'nün Kutlubey, Ağdacı, Ulus ve Kurucaşile yerleşkeleri "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" alma başarısı gösterdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çeşitli ölçütlerde yaptığı değerlendirmeler sonucunda tüm yerleşkeleriyle sıfır atık belgesi almaya hak kazanan ilk yükseköğretim kurumlarından biri olan BARÜ'de kararlılıkla uygulanan sıfır atık yönetim sistemi tescillendi.

        Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, uygulamaların, üniversitenin tüm birimlerinde kurum kültürü haline geldiğini belirterek, sürdürülebilir gelecek ve iklim değişikliğine uyum ve dayanım noktasında yürütülen çalışmalarla önemli kazanımlar elde ettiklerini anlattı.

        Elde edilen belgenin el birliğiyle gösterilen çabanın sonucu olduğuna değinen Uzun, şunları kaydetti:

        "Gelecek nesillerin emaneti olan çevremizi, yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bırakmak için üniversitemizde hayata geçirilen sıfır atık uygulamalarını kültürel pratiğe dönüştürüyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz pek çok çalışma ve bilimsel proje neticesinde tonlarca atığı geri dönüşümle ekonomiye kazandırırken, sürdürülebilir ekosistem oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız çalışmalardaki başarılarımızın 'Sıfır Atık Belgesi' ile taçlandırılması çevreye duyarlı ve bu alanda farkındalık oluşturma konusunda örnek bir üniversite olma konusunda bizleri daha da motive ediyor. Bu uğurda büyük hassasiyet gösteren Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        Diplomatik kaynaklardan vize açıklaması
        2. Lig maçında sıra dışı istatistik!
        2. Lig maçında sıra dışı istatistik!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        Avrupa'da Türk rüzgarı!
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        İsrail Netanyahu'nun tutuklanma kararını engellemeye çalışıyor
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni

        Benzer Haberler

        Heyelanda bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldı
        Heyelanda bir bölümü çöken Bartın-Kastamonu kara yolunda çalışma başlatıldı
        Ukrayna sularında kaçak balık avlayanlara 749 bin TL ceza
        Ukrayna sularında kaçak balık avlayanlara 749 bin TL ceza
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da ziyaretlerde bulundu:
        Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da ziyaretlerde bulundu:
        Bakan Tunç: Belediye başkanı, kaynakları millet düşmanlarına akıtırsa hukuk...
        Bakan Tunç: Belediye başkanı, kaynakları millet düşmanlarına akıtırsa hukuk...
        Adalet Bakanı Tunç, Ulus'ta vatandaşlara hitap etti:
        Adalet Bakanı Tunç, Ulus'ta vatandaşlara hitap etti:
        Bakan Tunç: Belediye başkanı kaynakları, millet düşmanlarına akıtırsa hukuk...
        Bakan Tunç: Belediye başkanı kaynakları, millet düşmanlarına akıtırsa hukuk...