Bartın Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) Kutlubey, Ağdacı, Ulus ve Kurucaşile yerleşkeleri "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde kaynakları korumak ve ortak yarınlara temiz bir dünya bırakmak amacıyla 2018'de uygulanmaya başlayan projede, BARÜ'nün Kutlubey, Ağdacı, Ulus ve Kurucaşile yerleşkeleri "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" alma başarısı gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çeşitli ölçütlerde yaptığı değerlendirmeler sonucunda tüm yerleşkeleriyle sıfır atık belgesi almaya hak kazanan ilk yükseköğretim kurumlarından biri olan BARÜ'de kararlılıkla uygulanan sıfır atık yönetim sistemi tescillendi. Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, uygulamaların, üniversitenin tüm birimlerinde kurum kültürü haline geldiğini belirterek, sürdürülebilir gelecek ve iklim değişikliğine uyum ve dayanım noktasında yürütülen çalışmalarla önemli kazanımlar elde ettiklerini anlattı.