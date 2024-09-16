Bartın'da üzerine tomruk düşen kamyon şoförü hayatını kaybetti
Bartın'da kamyondan düşen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Bartın'da kamyondan düşen tomruğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Aracıyla Akçamescit köyündeki orman deposuna gelen Ekrem Ulusoy (58), kamyonu boşaltıldığı sırada kasadan kayan tomruğun altında kaldı.
Tomruğun altından çıkarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulusoy, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.