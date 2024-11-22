Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Bartın'dan Karabük istikametine giden O.B.Y. idaresindeki 78 AAH 934 plakalı otomobil, Apdipaşa mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emin İ'ye (48) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Emin İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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