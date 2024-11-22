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        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:05 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:09
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        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Bartın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Bartın'dan Karabük istikametine giden O.B.Y. idaresindeki 78 AAH 934 plakalı otomobil, Apdipaşa mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emin İ'ye (48) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Emin İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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