Bartın'da şiddetli rüzgar 6 metreyi aşan dalgalar oluşturdu

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalışırken, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

