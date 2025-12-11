Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri

        Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı

        Bartın'da, ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 21:10 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın'da, ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı.

        Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere ormanlık alana giden Zehra Günay'dan (78) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma komando timi sevk edildi.

        İz takip köpeğinin de görev aldığı arama çalışmaları, karadan ve termal dron desteğiyle de havadan sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın için arama çalışması başlatı...
        Ormanda defne yaprağı toplarken kaybolan kadın için arama çalışması başlatı...
        Amasra tünelinde 3 ayı görüntülendi Karayoluna inen anne ayı ve 2 yavrusu,...
        Amasra tünelinde 3 ayı görüntülendi Karayoluna inen anne ayı ve 2 yavrusu,...
        Tünele giren bozayı ile 2 yavrusu kamerada
        Tünele giren bozayı ile 2 yavrusu kamerada
        Park halindeki otomobil yandı
        Park halindeki otomobil yandı
        Takıntılı eski sevgili yaşam mücadelesini kaybetti
        Takıntılı eski sevgili yaşam mücadelesini kaybetti
        Bartın'da park halindeki araçta yangın çıktı
        Bartın'da park halindeki araçta yangın çıktı