Bartın'da ormanda kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı
Bartın'da, ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı.
Bartın'da, ormanlık alanda kaybolan yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı.
Gençali köyünde defne yaprağı toplamak üzere ormanlık alana giden Zehra Günay'dan (78) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma komando timi sevk edildi.
İz takip köpeğinin de görev aldığı arama çalışmaları, karadan ve termal dron desteğiyle de havadan sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.