Bartın'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Bartın'da 3 otomobilin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bartın-Karabük kara yolunun Kurtköy mevkisinde A.A. idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yaptığı sırada arkasından gelen G.B'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri, istasyondan çıkmaya hazırlanan S.Ö. yönetimindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

