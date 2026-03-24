        Bartın Üniversitesinin sürdürülebilir enerji alanına yönelik projesine TÜBİTAK'tan destek

        Bartın Üniversitesinin (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle çevre dostu hibrit nanomalzemeler üretilerek sürdürülebilir enerji alanına katkı sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 13:49 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ve sürdürülebilir bilimsel çalışmalar kapsamında doktora sonrası araştırmacı olarak görev alan Dr. Zeynep Eda Özan’'n TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında hazırladığı proje desteklenmeye değer bulundu.

        "PVDF Bazlı Hibrit CNC-CNF Kompozitlerde Piezoelektrik Performansın Tam Faktöriyel Tasarım ile Optimizasyonu" başlıklı projeyle sürdürülebilir enerji kaynakları alanında yenilikçi çalışmalar yapılacak.


        Proje kapsamında, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilen piezoelektrik polimer PVDF ile selüloz nanokristaller (CNC) ve nanolifler (CNF) bir araya getirilerek hibrit kompozit yapı geliştirilecek. Bu yapı sayesinde hem çevre dostu hem de yüksek performanslı sensör teknolojileri için yeni nesil malzemeler üretilebilecek.


        Akıllı malzemeler ve ileri kompozit sistemler gibi farklı alanlara da katkı sağlayacak projede, Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Deniz Aydemir ile Prof. Dr. Rıfat Kurt, Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. İsmail Borazan araştırmacı olarak yer alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

