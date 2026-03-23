        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Haberleri

        Bayram tatilinde Amasra'yı tercih edenler gastronomi deneyimi yaşadı

        Bartın'da 5 bin yıllık tarihi geçmişin izlerini doğal güzellikleriyle turizme taşıyan ilçesi Amasra, Ramazan Bayramı'nda gastronomi meraklılarının uğrak yeri oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Tarihi kalesi ve anıt eserlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle yılda 3 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği Amasra'da, sahil kenarına kurulmuş balık restoranları özellikle hafta sonları binlerce kişinin akınına uğruyor, çoğu zaman misafirler sıra beklemek zorunda kalıyor.

        Yöredeki köylerde yetiştirilen marul, salatalık, domates, havuç, kuru ve yeşil soğan, lahana, biber, maydanoz, roka, tere, brokoli, semizotu, dereotu gibi 30'u aşkın sebze ile hazırlanan "Amasra salatası" ve günlük taze tutulan balık çeşitleri yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanıyor.

        Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçiler balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürüne hakim ilçede ziyafet yapma imkanı buldu.

        Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, AA muhabirine, ilçede 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların yüzde 90 oranında dolmasına karşın tatil süresinin kısa olması ve hava muhalefeti nedeniyle günübirlik ziyaretçi sayısının önceki bayramlara nazaran daha düşük kaldığını söyledi.

        Özellikle Ankara ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin balık restoranları, çay bahçeleri gibi kapalı mekanları seçtiklerini anlatan Ayyıldız, "Tatil süresinin kısa olması ve hava muhalefetine rağmen Amasra güzel bayram günleri geçirdi. Önceki yılların yoğunluğunu görememenin burukluğu olsa da insanlar mutlu işletmelerimiz memnun kaldı." dedi.

        Doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla Amasra'nın yıl boyunca ziyaretçilerine farklı tatlar sunduğunu belirten Ayyıldız, "Bu bayramda Amasra'yı Ankara ve yakın illerimiz tercih etti ve bu tercihin en büyük sebeplerinden biri balık ve salatasıyla öne çıkan gastronomi oldu. Bayram tatilinde balık lokantaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buldu." diye konuştu.

        Ayyıldız, nisan ayında havaların da ısınmasıyla ilçedeki hareketliliğin artacağına değinerek, "Önümüzde 23 Nisan, 19 Mayıs gibi bayramlar var. Ardından da Kurban Bayramı olacak. Bu aylar özellikle balık restoranları, ilçe esnafı, oteller için beklenilen aylar. Gelen misafirlerimizi güzel şekilde ağırlayacağımız günler gelecektir. Biz de hazırlıklarımızı en seviyede yaparak ziyaretçilerimizi en güzel şekilde misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

