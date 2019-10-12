Bartın Üniversitesi’nden Mehmetçik için ‘zafer’ duası

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından düzenlenen programda, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerlerimiz için Kur’anı Kerim okunarak, dua edildi.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı Harekâtı’ dolayısıyla Kur’anı Kerim okunarak, dualar edildi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü’nde yer alan camide gerçekleştirilen program, İslami İlimler Fakültesi öğretim elemanları Arş. Gör. Hayrettin Bahar ve Arş. Gör. Mustafa Yanç’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur’anı Kerim tilavetinde bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi’nin okunmasının ardından, Öğr. Gör. İbrahim Urgancı tarafından dua edildi.

Programda ayrıca Arş. Gör. Dr. Veysel Gengil de bir vaaz vererek, İslam’da sefer, zafer ve şehitlik makamı gibi konulara değindi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte akademik ve idari personelin katıldığı programa, öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

BARTIN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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