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“Bartın’ın Yöresel Değerleri - Usta Çırak Buluşması” etkinliği yapıldı

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılı için belirlenen "Meslekî Eğitim Teması" kapsamında, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda 2829 Kasım 2019 tarihinde "Bartın'ın Yöresel DeğerleriUsta Çırak Buluşması" Etkinliği gerçekleştirildi.

“Bartın’ın Yöresel Değerleri - Usta Çırak Buluşması” etkinliği yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılı için belirlenen “Meslekî Eğitim Teması” kapsamında, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) koordinasyonunda 2829 Kasım 2019 tarihinde “Bartın’ın Yöresel DeğerleriUsta Çırak Buluşması” Etkinliği gerçekleştirildi.
Program Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Bartın Belediyesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bartın Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi. Etkinliğin birinci gününde Bartın Kültür Merkezi'nde, gastronomi alanında eğitim gören meslek lisesi öğrencilerine yönelik meslekî eğitim semineri verildi. İkinci gününde ise, Bartın Gazhane Kültür Parkı’nda öğrenciler ile ulusal ve uluslararası platformda tanımlanmış ünlü mutfak şefleri ve gastronomi uzmanları işbirliğiyle, Bartın’da coğrafi işaret almaya aday yöresel lezzetler hazırlanarak Bartın halkına sunuldu.
Programa Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Dernekleri Platformu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Amiraslanow, TAŞPAKON İdari İşler Koordinatörü Hüdaverdi Akgün, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı ve Yemek Kitabı Yazarı Ali Geyik, Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyon Başkanı Rasim Çakıcı, TAŞPAKON Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yaşar Mete ve Bartınlı işletme sahibi Mete Ayyıldız katılım sağladı.
Etkinliğin birinci gününde düzenlenen Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik Meslekî Seminer programında, katılımcılar tarafından öğrencilere kariyer tecrübeleri, başarı hikâyeleri ve meslekî bilgi birikimleri aktarılarak tavsiyelerde bulunuldu. Gastronomi alanında uluslararası platformlarda tanınan Prof. Dr. Tahir Amiraslanow ise sunumuyla öğrencilere ders niteliğinde tecrübelerini aktardı.
Bartın’ın Amasra ilçesiyle tanınmış Amasra Salatası ile birlikte mevcutta yeterli üne ulaşamamış beyaz baklava, pirinçli dolma, kabak burması, tatlı börek, ağda tatlısı ve incir donduması ile taş sac, etkinliğin 2. gününde Bartın Gazhane Kültür Parkında, protokol eşliğinde basına ve Bartın halkına sunularak tanıtıldı. Etkinliğin birinci gününde konuşmalarıyla katılımcılara vizyon katan ünlü şefler, Gazhane Kültür Parkı’na ait mutfakta öğrencilerle işbirliği içerisinde Bartın’ın yöresel lezzetlerini hazırladılar. Böylece Bartın’ın gastronomi değerlerinin çeşitliliğinin vurgulanması, hazırlama tekniklerinin hatırlatılması ve ticarileşmesi amacıyla yöresel ürünlere dikkat çekildi.
Kurucaşile ilçesi ile adını duyuran taş sac, çabuk ısınarak geç soğuyan yapısıyla bölgede bilinen ticari ürünlerden bir tanesi. Gazhane Kültür Parkı’nda taş sacın yemeklere kattığı lezzeti gözlemlemek amacıyla denemeler yapıldı. Taş sacda pişirilen et ürünlerinin lezzeti ünlü şeflerin de dikkatini çekti. Başta Prof. Dr. Tahir Amiraslanow ile ünlü şefler olmak üzere birçok katılımcı Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ile irtibata geçerek taş sacın ticarileşerek çalıştıkları bölgelere de ulaştırılmasını talep etti.
Programa Türk Patent ve Marka Kurumu temsilcisi de katılım sağladı. Yapılan toplantılarda coğrafi işaretli ürünlerin önemine değinildi ve Bartın’ın daha fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olması için atılması gereken adımlar konuşuldu. Programın işletme sahipleri ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından coğrafi işaretli ürünlerin artırılması yolunda farkındalık oluşturması ve Bartın’a daha fazla coğrafi işaretli ürün kazandırması hedefleniyor.

BARTIN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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