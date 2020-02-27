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Bartın Üniversitesi’nde Hocalı Katliamında şehit olanlar anıldı

İHA

Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen "Hocalı Katliamının Toplumsal ve Ekonomik Sonuçları" adlı konferansta Hocalı Katliamında şehit olanlar anıldı.

Bartın Üniversitesi’nde Hocalı Katliamında şehit olanlar anıldı

Bartın Üniversitesi’nde düzenlenen “Hocalı Katliamının Toplumsal ve Ekonomik Sonuçları” adlı konferansta Hocalı Katliamında şehit olanlar anıldı.
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen etkinlik, Kutlubey Kampüsü Mimar Sinan Dersliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yenal Ünal yaptı. Ünal, Hocalı Katliamına dair farkındalığı arttırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, hayatını kaybedenlere karşı bir vazife olarak sorumlular yargılanana kadar, vicdanlar bir nebze olsun rahatlayana kadar bu davanın peşinin bırakılmaması gerektiğini ifade etti.
Ardından geçilen konferansta Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tuna Beşen Delice tarafından ‘Hocalı Katliamının Toplumsal ve Ekonomik Sonuçları’ konulu bir konuşma yapıldı.
Hocalı Katliamının tarihin en kanlı ve karanlık olaylarından biri olduğunu vurgulayan Delice, yıllar geçmesine rağmen zihinlerde acıların tazeliğini koruduğunu söyledi.
Delice, “Resmi kayıtlara göre 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi. Ancak verilen bu rakam buzdağının sadece görünen kısmıdır. Hocalı Katliamı ve akabinde yaşanan süreçte birçok insan aynı zamanda esir alınmıştır. Elimizdeki kısıtlı bilgiler ışığında şunu söyleyebiliriz ki esir alınanlara türlü işkenceler yapılmış ve sistematik bir zorbalık uygulanmıştır. Tüm bu yaşananlar bir günde olup biten olaylar değildir. Bir geçmişi, arka planı vardır. Genel olarak baktığımızda 1830’lu yıllar itibari ile bu bölgede yaşayan Ermeni nüfusunda dış güçlerin etkisi ile ayrılıkçı hareketler gözlemlenmeye başlamıştır. Sahte tarihi argümanlar ile bir tür Ermeni milliyetçiliği bölgede hâkim anlayış olmuştur” dedi.
Hocalı Katliamının bir sonu değil başlangıcı temsil ettiği de belirten Delice, bölgenin hala çok karışık olduğunun da altını çizerek, “Hocalı Katliamında yaşananlar ve ardından devam eden Ermeni Devleti’nin sistematik baskıları ile milyonlarca kişi evlerinden ve ekonomik faaliyetlerinden uzak kaldı. Azerbaycan’a göç eden bu insanlar sosyal ve ekonomik yönden çok sıkıntı çektiler. Bu vatandaşlarımıza barınma ve iş konusunda Azerbaycan Devleti ne yazık ki yeterli desteği sağlayamadı. Her an geri dönme umuduyla yaşayan bu insanlar sınır bölgelerinde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.
Konferans soru ve cevap kısmıyla son bulurken; Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un eşi Hatice Uzun ile Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Yazıcı tarafından Dr. Öğr. Üyesi Delice’ye katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

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