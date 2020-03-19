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Bartın Üniversitesi’nde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İHA

Bartın Üniversitesi’nde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Bartın Üniversitesi’nde Koronavirüs (Kovid19) kapsamında oluşturulan ekipler aracılığıyla dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bartın Üniversitesi’nde, Koronavirüs (Kovid19) pandemisiyle mücadele kapsamında etkinliği arttırmak amacıyla ilk günden itibaren tedbirlerini alarak, bu doğrultuda faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Koronavirüs tehdidinin ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızla hareket ederek gerekli önlemleri alan Bartın Üniversitesi’nde bilgilendirmeler ve alınan önlemlerin dışında saha faaliyetleriyle de dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına devam ediyor. Belli aralıklarla yapılan saha faaliyetleriyle tüm akademik ve idari birimler, üniversite kütüphaneleri, amfi ve derslikler, laboratuvarlar, atölyeler, toplantı salonları, konferans salonları, bireysel ve ortak kullanıma açık alanlar ve sosyal alanlar özel giysili ve tam teçhizatlı personel tarafından ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.
Bartın Üniversitesi Koronavirüs Önleme Komisyonunun kararı doğrultusunda İdari Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından Ağdacı, Kutlubey, Ulus ve Kurucaşile yerleşkelerinde çalışmalar belirlenen zaman aralıklarında tekrar edilerek sürdürülüyor.
Konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK koordinasyonunda tüm birimlerle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldıklarını, akademik, idari personel ve öğrencilerin oluşturduğu Bartın Üniversitesi ailesini korumak için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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