Kurucaşile’de miniklerden Ramazan kolisi

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 46 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Ramazan kolileri yaptırarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 46 Yaş Kur’an Kursu öğretmeni Emine Gürbüz ve 13 öğrencisi eğitimöğretim dönemi başından beri ramazan ayında hayır işlerinde kullanılmak üzere kumbaralarında biriktirdikleri paraları müftülük ve Türk Diyanet Vakfı şubesi kanalıyla gıda kolisi yaptırarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Hayırsever miniklerin öğretmeni Emine Gürbüz de öğrencilerine sürpriz yaptı. Gürbüz, harçlıkların toplandığı kumbaraları öğrencilerin evlerinden alırken her bir öğrenci için, üzerinde fotoğrafı ve ismi bulunan bir kumbara ile üzerinde ismi yazılı şekerin bulunduğu paketi öğrencilere hediye etti.

Miniklerin kumbaralarda biriktirdikleri harçlıklarla oluşturulan 5 adet “Ramazan Kolisi” ilçe Müftüsü Recep Şahan tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Kurucaşile İlçe Müftüsü Recep Şahan konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “İlk defa bu eğitimöğretim döneminde açtığımız 46 Yaş Kur’an Kursumuzda bulunan 13 minik öğrencimiz öğretmenleri nezaretinde dönem başında bu hayır işine niyetlendiler. Amaçları Ramazan ayında ramazan kolisi oluşturup kendilerinin muhtaçlara ulaştırmasıydı. Ancak koronavirüs sebebiyle dışarı çıkmaları yasak olduğundan bu mümkün olmadı. Kursta bulunan kumbaraları eğitime ara verilince evlerine götürdüler. Şimdi velilerin de onayı ile kumbaralar evlerden öğretmenleri tarafından alındı ve yerine kendi isimlerine basılmış yeni kumbaralar bırakıldı. Böylece öğrencilerimiz ve velileri taltif edilmiş oldu. Hem de hayırhasenat konusunda farkındalık oluşturulmuş oldu. 13 kumbaradan çıkan 631 TL ile 5 adet gıda kolisi oluşturarak öğrencilerimiz adına belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu vesile ile bu güzel hayır işinde emeği geçen başta Kur’an Kursu öğreticimiz Emine GÜRBÜZ olmak üzere öğrenci ve velilerimiz ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.