Kurucaşile’de miniklerden Ramazan kolisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kurucaşile’de miniklerden Ramazan kolisi

İHA

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 46 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Ramazan kolileri yaptırarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kurucaşile’de miniklerden Ramazan kolisi

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 46 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri paralarla Ramazan kolileri yaptırarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde 46 Yaş Kur’an Kursu öğretmeni Emine Gürbüz ve 13 öğrencisi eğitimöğretim dönemi başından beri ramazan ayında hayır işlerinde kullanılmak üzere kumbaralarında biriktirdikleri paraları müftülük ve Türk Diyanet Vakfı şubesi kanalıyla gıda kolisi yaptırarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Hayırsever miniklerin öğretmeni Emine Gürbüz de öğrencilerine sürpriz yaptı. Gürbüz, harçlıkların toplandığı kumbaraları öğrencilerin evlerinden alırken her bir öğrenci için, üzerinde fotoğrafı ve ismi bulunan bir kumbara ile üzerinde ismi yazılı şekerin bulunduğu paketi öğrencilere hediye etti.
Miniklerin kumbaralarda biriktirdikleri harçlıklarla oluşturulan 5 adet “Ramazan Kolisi” ilçe Müftüsü Recep Şahan tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.
Kurucaşile İlçe Müftüsü Recep Şahan konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “İlk defa bu eğitimöğretim döneminde açtığımız 46 Yaş Kur’an Kursumuzda bulunan 13 minik öğrencimiz öğretmenleri nezaretinde dönem başında bu hayır işine niyetlendiler. Amaçları Ramazan ayında ramazan kolisi oluşturup kendilerinin muhtaçlara ulaştırmasıydı. Ancak koronavirüs sebebiyle dışarı çıkmaları yasak olduğundan bu mümkün olmadı. Kursta bulunan kumbaraları eğitime ara verilince evlerine götürdüler. Şimdi velilerin de onayı ile kumbaralar evlerden öğretmenleri tarafından alındı ve yerine kendi isimlerine basılmış yeni kumbaralar bırakıldı. Böylece öğrencilerimiz ve velileri taltif edilmiş oldu. Hem de hayırhasenat konusunda farkındalık oluşturulmuş oldu. 13 kumbaradan çıkan 631 TL ile 5 adet gıda kolisi oluşturarak öğrencilerimiz adına belirlediğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu vesile ile bu güzel hayır işinde emeği geçen başta Kur’an Kursu öğreticimiz Emine GÜRBÜZ olmak üzere öğrenci ve velilerimiz ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Kurucaşile'de, koronavirüs vakası tespit edilmedi
YEREL HABERLER Bartın Kurucaşile'de, koronavirüs vakası tespit ...
Bartın Üniversitesi mezunu Aktaş, Avrupa’nın en başarılı 40 mimarından biri oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi mezunu Aktaş, Avrupa’nın en ...
Bartın Üniversitesi’nde bor katkılı el temizleyicisi ile sabun üretildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde bor katkılı el temizleyicisi ...
Turizmin gözdesi Amasra'da Korona virüs vak'asına hiç rastlanmadı
YEREL HABERLER Turizmin gözdesi Amasra'da Korona virüs vak'asına hiç ...
Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi
YEREL HABERLER Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi
Hiç koronavirüs vakasının görülmediği turistik kent; Amasra
YEREL HABERLER Hiç koronavirüs vakasının görülmediği turistik kent; ...
Bartın’da din görevlilerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
YEREL HABERLER Bartın’da din görevlilerinden Milli Dayanışma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X