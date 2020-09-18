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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi caminin tekrar ibadete açılmasını istiyorlar

DHA

Tarihi caminin tekrar ibadete açılmasını istiyorlar


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın),(DHA)- BARTIN´ın Amasra ilçesi Göçgündemirci köyünde yaşayanlar 1972 yılına kadar ibadete açık olan tarihi caminin tekrar ibadete açılması için restorasyon yapılmasını istedi. 
Amasra ilçesi Göçgündemirci köyünde bulunan, dışı tamamen sarmaşıklarla kaplanan cami ayakta kalmayı başardı. Farsça yazılan kapıdaki kitabede 273 yıl önce "Zehi Hacı Ömer Efendi" tarafından tadilat gördüğü yazılan caminin ne zaman yapıldığına dair bilgi yer almıyor. Cami, 1968 yılında Bartın´da yaşanan depremin ardından son kez tadilat gördü. 1972 yılına kadar ibadete açık kalan cami, köye başka bir caminin yapılmasıyla cemaatsiz kaldı.
Köyde yaşayan insanlar tarafından "Ağa Camisi" olarak bilinen camide kırmızı taşlardan örülen duvarlar, minber, mihrap ve vaaz kürsünün aynı şekilde kaldığı, ayrıca kadınların kullanmasına yönelik yapılan ikinci kattaki ahşap yapının da ilk günkü haliyle kalması dikkat çekti. 
Köyde yaşayan ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Ana Bili Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Hüseyin Yıldırım (24), caminin girişinde bulunan ve yerinden sökülen mermer üzerine yazılmış farsça kitabeyi çözümleyerek, caminin 1747 yılında tadilat gördüğünü, fakat caminin yapım tarihine ilişkin bir emare olmadığını tespit etti. Yıldırım tarihi caminin restore edilmesini isteyerek, "Caminin yapım tarihine ilişkin bir yazı ya da emare göremedik. Burasının Cuma Camisi olarak kullanıldığını ve çevre köylerdeki insanların kullanılması için yapılmış bir cami olduğunu anlıyoruz. 1972 yılından sonra başka camiler yapıldıktan sonra burası terk edilmiş. Burası çok güzel bir cami. Kırmızı taşlardan yapıldığını görüyoruz. Ayrıca caminin ortasında ve çatıyı taşıyan orta direğin hala sağlam olması bizleri şaşırtıyor. Minber, mihrap ve vaaz kürsüsü ile kadınların namaz kılacağı yer hala duruyor. Mutlaka bu tarihi yapılarımıza sahip çıkmamız gerekir." dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2020-09-18 09:38:44

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