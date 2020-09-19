Kentin 50 yıllık su ihtiyacı yeraltı barajı ile desteklenecek

Bartın’da inşa edilecek yeraltı barajı ile İl merkezi başta olmak üzere Amasra İlçesi ve Abdipaşa Beldesinin 50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak.

Bartın Bahçecik kaynağı yeraltı barajı için etüd, proje ve sondaj çalışmalarıyla birlikte yapım ihalesinin de gerçekleştirilmesinin ardından müteahhit firma ile DSI 23. Bölge müdürlüğü arasında yapım işi sözleşmesi imzalandı. Proje ile Bartın ve Amasra İlçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Bahçecik kaynağına yıllık 372.000 m3 içme suyu ilave olarak verilecek.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın şehir merkezi başta olmak üzere Amasra ilçesi ve Abdipaşa beldesinin içme suyu sorununu kalıcı olarak çözecek olan Bahçecik yeraltı barajı ve ılındır barajı yapımına dair sözleşmenin imzalandığını ifade ederken, “Bahçecik Ulupınar kaynağının geliştirilmesi ve yeraltı barajı yapımı ile Ulupınar’dan Bartın ve Amasra’nın 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacağız” dedi.



Su biriktirme hacmi ise 3,9 milyon metreküp

Bahçecik kaynağına yapılacak yeraltı barajının Türkiye’de ilkler arasında olacağını da söyleyen Milletvekili Tunç, “Bartın kent merkezinin her geçen yıl nüfusu artıyor. Üniversite ile birlikte Bartın büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile birlikte su ihtiyacı da artıyor. Artan su ihtiyacının ileriye dönük karşılanması gerekli. Bahçecik suyu geliştirilmeden ve ilave kaynak oluşturulmadan keson kuyularla bu ihtiyacın giderilemeyeceği ortada. Bu nedenle Bahçecik kaynağını geliştirmek ve bu kaynağa ilave su getirebilecek Ilındır barajını programa aldık. Bahçecik köyünün yaklaşık 1 kilometre kuzey batısında Ilındır deresi üzerinde inşa edilecek olan Ilındır barajının gövde yüksekliği 40 metre olacak. Barajın su biriktirme hacmi ise 3,9 milyon metreküp olacak” dedi.

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