Bartın'ın yaylalarında sonbahar güzelliği

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´da sonbaharla birlikte yeşil ağaçlar, sarı ve kahverenginin tonlarını almaya başladı, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı.
Ulus ilçesindeki Gezen ve Ardıç yaylalarında sonbaharın gelişiyle birlikte, doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Ağaçlar, sarı ve kahverenginin tonların hakim olduğu renklere büründü. Yaylalar, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Yaylaları ziyaret edenler, tertemiz havada stres atma imkanı buldu. Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan yaylalar sonbaharda dron ile havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2020-10-28 09:15:18
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