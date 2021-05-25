Başakşehir Belediyesi: O personelin işine son verildi 0:00 / 0:00

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Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Çorlu Haber adlı internet sitesinde yayınlanan 'Belediye personeli yardıma muhtaç insanlarla böyle dalga geçti!' başlıklı haber ve videonun öğrenilmesi üzerine, Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla derhal harekete geçilmiş ve habere konu olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Fatma Yüksel'in iş ahlakı ve iyi niyetle bağdaşmayan söylemleri sebebiyle iş akdine son verilmiştir" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Personelin alınan savunması ve yapılan araştırma sonucunda; personelin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiş ve içinde bulunduğu psikolojik ve ruhsal rahatsızlığından istifade etmek suretiyle, çektikleri videoyu kendisinden izinsiz şekilde kullanarak, halkın bir kesimini aşağılayanlarla ve bu söylemlerde bulunan personel hakkında ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur."