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        Haberler Gündem Güncel Başakşehir'de kafede başlayan kavga sokağa taştı

        Başakşehir'de kafede başlayan kavga sokağa taştı

        İstanbul Başakşehir'de bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kafenin dışında da devam eden kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 09:33 Güncelleme: 18.03.2024 - 09:42
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        Kafede başladı, sokağa taştı
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        İstanbul'un Başakşehir ilçesi dün gece hareketli dakikalara sahne oldu.

        Başak Mahallesi’ndeki bir kafede, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Kafenin dışında da devam eden kavgada taraflar birbirlerine tekme ve tokatla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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        #Başakşehir
        #kavga
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