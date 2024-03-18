Başakşehir'de kafede başlayan kavga sokağa taştı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi dün gece hareketli dakikalara sahne oldu.

Başak Mahallesi’ndeki bir kafede, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kafenin dışında da devam eden kavgada taraflar birbirlerine tekme ve tokatla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavga anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.