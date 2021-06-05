Başakşehir'de trafikte yol verme kavgası

Başakşehir, Masko Mobilyacılar Sitesi'nde sabah saatlerinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobillerden inen sürücüler ve otomobilde bulunanlar tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin müdahalesi ile son bulan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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