Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

İstanbul Kartal'da ağaçlık alanda ölü bulunan 39 yaşındaki Osman Oruç'un dosyasında cinayet gerçeği ortaya çıktı.

İlk etapta "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilen olayda, Adli Tıp'ın tespit ettiği kritik bulgu soruşturmanın seyrini değiştirdi. Boynundaki kıkırdak kırığı nedeniyle dosya "kasten öldürme" soruşturmasına çevrilirken, Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma olayı çözdü. Mustafa Şekeroğlu'nu... Daha Fazla Göster İlk etapta "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilen olayda, Adli Tıp'ın tespit ettiği kritik bulgu soruşturmanın seyrini değiştirdi. Boynundaki kıkırdak kırığı nedeniyle dosya "kasten öldürme" soruşturmasına çevrilirken, Cinayet Büro ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma olayı çözdü. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi... Daha Az Göster