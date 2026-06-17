Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Sarajevo (Bosna Hersek) - Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesi galibiyle karşılaşacak
Giriş: 17 Haziran 2026 - 15:20 Güncelleme:
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine ana yol 2. Grup'ta seri başı giren turuncu-lacivertlilerin rakibi belirlendi. Başakşehir, birinci eleme turunda oynanacak Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla ikinci eleme turunda eşleşecek.
Eşleşmede, ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.
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