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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

        Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

        RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Sarajevo (Bosna Hersek) - Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesi galibiyle karşılaşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sarajevo (Bosna Hersek)-Inter Turku (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine ana yol 2. Grup'ta seri başı giren turuncu-lacivertlilerin rakibi belirlendi. Başakşehir, birinci eleme turunda oynanacak Sarajevo-Inter Turku maçının kazananıyla ikinci eleme turunda eşleşecek.

        Eşleşmede, ilk maçlar 23 Temmuz'da, rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.

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