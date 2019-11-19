Base'i 20 bin sanat sever ziyaret etti

Sponsorları arasında Habertürk ve Bloomberg HT'nin de bulunduğu BASE 2019, bu yıl da yurdun dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının yapıtlarını aynı çatı altında topladı.

72 üniversitenin 2019 mezunlarından 1575 başvuru alan BASE’te, bu yıl seçici kurul değerlendirmesi sonucu seçilen 30 üniversiteden 107 yeni mezun sanatçı adayının 120 yapıtı yer aldı.

Genç sanatçı adaylarına mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde destek olmayı, onlara üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir tanışma imkanı sunmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen yeni mezun sanatçı platformu BASE’i 20 bine yakın sanatsever ziyaret etti.Derya Yücel küratörlüğünde gerçekleşen ve bu yıl ki teması 'Şimdi' olan BASE 2019’da resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilendi.