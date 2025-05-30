BASE’in 2025 edisyonu için son başvuru tarihi 15 Haziran

Her yıl, ülkenin dört bir yanından, farklı disiplinlerde sanat eğitimi almış yeni mezunların yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 2025 edisyonu için başvurular devam ediyor.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan BASE, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları, tekstil, mimarlık, görsel iletişim ve diğer ilgili bölümlerden 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında mezun olmuş olan veya yıl sonuna kadar mezun olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık.

Başvurular www.base.ist web sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Son başvuru tarihi 15 Haziran.

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Mezuniyetten profesyonel sanat hayatlarına geçişlerinde yeni mezunlara destek olmayı, onlara eşit görünürlük ve bağlantılar kurma fırsatı sunarak kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlayan; Türkiye’nin yeni sanatçı nesline ışık tutan BASE, aynı zamanda galeri, koleksiyonerler, sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olma misyonunu taşıyor.

BASE geçmiş 8 yılda Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 1000 yeni mezunun üretimlerini ilk kez sanatseverlerle buluşturdu.