Basel - Sion maçı rakamları

İsviçre Süper Lig maçında Basel ile Sion, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Basel 4 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Sion 6 puanda ve 2. sırada. Basel son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sion, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 659. İddaa'da Basel kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Sion kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Basel son haftadaki Luzern müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Sion ise Thun karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Basel, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Sion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sion, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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