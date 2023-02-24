Oynarsanız da yenilen ilk gol gibi bunun sıkıntısını çok net görürsünüz. Stoper sağ bek oynuyor, sol bekin sağ bek başlaması gerekir, sağ stoperin de sol bek olması gerekir. Bu kadar savunma işinde çetrefilli bir dizilişle oynarsanız bir 45 dakikayı da çöpe atmış olursunuz. Trabzonspor'un yalnız Basel maçı üzerinden değil genel sezonu da değerlendirdiğimizde şu anda Süper Lig'de ve Avrupa'ya havlu atmış. Üç kulvardan tek elinde kalan bir kulvar, o da Türkiye Kupası duruyor.