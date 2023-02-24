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Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu oynanan 4 rövanş maçıyla tamamlandı. Temsilcimiz Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Basel'e konuk oldu. 13. dakikada Amdouni ve 76. dakikada Zeqiri'nin golleriyle rakibine 2-0 yenilen bordo-mavililer, turnuvaya veda etti. Spor yazaları Basel - Trabzonspor maçını yorumladı

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  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Spor yazarları, Trabzonspor'un Basel'e elendiği maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların sözleri...
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Uğur Meleke: Bugünkü kuraya girebilseydi de kalan 16 ekibin en değerli altıncısı olacaktı. Maalesef birçok şanssızlık, bir-iki de Mateu Lahoz hatası pahalıya patladı temsilcimize. Bordo mavililer bu eşleşmenin 180 dakikası boyunca Türk futbolunu çok iyi temsil etti. Olumlu ve iştahlı bir futbol oynadı. Rakibinden çok daha fazla pozisyon üretti. Dün maalesef bir penaltı kaçtı. 
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Denswil ve Umut’un golleri ofsayta takıldı. Bence Maxi Gomez’in iptal edilen penaltısında da Hitz’in sol ayağıyla bir darbesi vardı, monitör başındaki Gil Manzano’nun müdahale etmesini gerektirecek netlikte değildi pozisyon. Umut Bozok’un bir de direğe takıldığı an var. Yani gerçekten de Trabzonspor, Basel’de yaşayabileceği tüm şanssızlıkları yaşadı dün.
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Cemal Ersen: Ülke olarak olağanüstü günlerden geçiyoruz. Önceliklerimiz değişti, depremin vurduğu 11 kentin yaralarını sarmak için herkes seferber oldu. Dolayısıyla sporu, futbolu konuşmak gelmiyor içimizden. 
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Lakin öte yandan hayat devam etmek zorunda. Acılarımızı asla unutmayacağız, öfkemizi içimize gömeceğiz, çıkaracağımız derslerle Türkiye’nin bir deprem gerçeği ile yaşamak zorunda olduğunu kabul edeceğiz. Trabzonspor’un gösterdiği performans rövanş için umut vericiydi. Aslında turu cebe koyacak skoru alabilirdik. Ama kaleci Hitz’i aşamamıştık. Maç boyunca kalemize üçüncü kez gelen Basel 76. dakikada ikinci sayısı buldu. Sakın istatistiklere bakmayın beyniniz yanar.
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    İskender Günen: Ofansif anlamda çok oyuncuyla sahada yer alsanız bile aranızda organizasyon sorunu varsa pozisyon üretmek son derece zor oluyor. Bu gerçeği bir kez daha gördük. Sonuç iki takım arasındaki oyuncu kalitesini düşündüğümüzde büyük bir hayal kırıklığı. Şampiyonlar Ligi'nde önce Kopenhag ardından Avrupa Ligi'nin dışına düşmek ve Konferans Ligi'nde Basel gibi bir takıma elenmek.
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Reha Kapsal: Trabzonspor güçsüz rakibine karşı pozisyon da üretse, saha içi organizasyonları, planları, oyun prensipleri yalnız bu maç özelinde değil sezonun genelinde de çok yetersizdi. Buna rağmen bordomavililerin, Basel gibi düşük kalibreli bir takıma karşı turu geçememesinin açıklanır bir yönü yok. Savunma kurgusu futbolda çok önemlidir ve şablonla da çok oynamamak gerekir. 
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Oynarsanız da yenilen ilk gol gibi bunun sıkıntısını çok net görürsünüz. Stoper sağ bek oynuyor, sol bekin sağ bek başlaması gerekir, sağ stoperin de sol bek olması gerekir. Bu kadar savunma işinde çetrefilli bir dizilişle oynarsanız bir 45 dakikayı da çöpe atmış olursunuz. Trabzonspor'un yalnız Basel maçı üzerinden değil genel sezonu da değerlendirdiğimizde şu anda Süper Lig'de ve Avrupa'ya havlu atmış. Üç kulvardan tek elinde kalan bir kulvar, o da Türkiye Kupası duruyor. 
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Bunun da en büyük sebebi çok detaylara takılı kalmadan çok net ve açık olarak sezon başı yüksek rakamlar ödeyerek yapılan yanlış oyuncu transferleri. Aynı bölgede oynayabilecek özellikte gereksiz çok oyuncu alındı. Bu kötü transfer mühendisliğiyle oluşturulan takımın hedeflere ulaşması imkansızdı.
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Aksal Yavuz: Basel ne Trabzonspor’dan iyiydi ne de bordo-mavili takım elenmeyi hak etti. Morale ihtiyacımız olduğu şu günlerde tebessümümüz kursağımızda kaldı. Girilen, kaçan pozisyonları saymaya, yazmaya kalksak bitiremeyiz. İnsan ister istemez soruyor; bunları atamazsanız hangisini atacaksınız çocuklar? Bir değil, iki değil… 
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

    Oyuncu değişikliklerine, tercihlerine çok da takılmamak gerek, zira Basel oyunun hiçbir bölümünde Trabzonspor’dan üstün değildi. Trabzonsporlu oyuncular gol kaçırma yarışında birbiriyle yarıştıkları, bu da kaçar mı denilen pozisyonları kaçırdıkları için Avrupa’ya veda ettiler. Yazık oldu! Üzüldük, elenmeyi hak etmediğimiz, bu şekil elendiğimiz için daha çok üzüldük!
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları
  • Basel - Trabzonspor maçının yazar yorumları

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