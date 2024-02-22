BASELECTED seçkisi Trendyol Sanat’ta

Günlük 15 milyonun üzerinde ziyaretçiyle sahip olduğu etkiyi toplumsal faydaya dönüştürmek için sorumluluk üstlenen Trendyol, dijital sanat platformu Trendyol Sanat üzerinden geniş kitleleri sanatla buluşturmak amacıyla farklı iş birlikleri yapmaya devam ediyor. Profesyonel sanat hayatına adım atan genç sanatçılara verdiği destekle Türkiye’nin gelecek sanatçı nesline ışık tutan BASE iş birliği sayesinde, Trendyol Sanat’ta satışa sunulan seçkilere bir yenisi daha eklendi: BASELECTED.

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BASELECTED, Türkiye’nin yeni mezun genç sanatçı adaylarını aynı çatı altında bir araya getiren BASE’in ilk 7 edisyonunda yer almış 7 sanatçının güncel üretimlerinden bir seçki sunuyor. Bu seçki, aynı zamanda sanat üretiminde sürekliliğin, motivasyonun, direncin, kararlılığın ve üretim arzusunun bir göstergesi.

Trendyol Sanat, farklı disiplinlerde üretimlerine devam eden BASE sanatçıları Emre Evcimen, Fatma Tuzluca , Funda Yalçın , Meslina Tut , Mustafa Mutlu , Seda Boy ve Veysel Daşçı’nın eserlerini BASELECTED seçkisinde sanatseverlerle buluşturuyor. Seçkide; geleneksel Türk sanatları, resim, seramik, dijital baskı, heykel ve nakış gibi farklı disiplinlerden eserler yer alıyor.

Sanatçılar için eserlerini sergileyebilecekleri yeni bir alan yaratan Trendyol, sanatseverlerin de yeni sanatçıları keşfedilebilmelerine, eserleri yakından inceleyebilmelerine imkân tanıyor. Trendyol Sanat ile 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine Trendyol mobil uygulamasından ve ve internet sitesinden ulaşılabiliyor. Trendyol Sanat, sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Trendyol Sanat Hakkında: Trendyol Sanat, sanatçıların eserlerini Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverlerle buluşturmak için dijital bir alan açarken, sanatseverlerin de zaman ve mekândan bağımsız olarak sanata ulaşabilmelerini sağlıyor. Bugün 150’den fazla sanatçının bine yakın eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Trendyol Sanat, bugüne dek yapılan iş birlikleri kapsamında İsmail Acar, Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, Devrim Erbil ve Ekrem Yalçındağ gibi sanat dünyasının önde gelen isimlerinin imzasını taşıyan eserlerle sanatseverlerle buluşturdu. Kolekta ve BASE kurucularının oluşumu artoloji iş birliğinde başlatılan Trendyol Sanat’ta, artoloji ekibi seçkileri dışında Bodrum Zai Yaşam, Globart, İyilik İçin Sanat Derneği ve Atölye Etiler üzerinden eser satışları gerçekleşiyor. Contemporary İstanbul’un partneri olan Trendyol, aynı zamanda, geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirilen ve yeni mezun sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturan BASE 2023 sergisinin de ana sponsorluğunu üstlendi.

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