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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı - Güncel haberler

        Ateşli silahla başından vurulan Tuğra öldü, babası dahil 4 kişi gözaltında

        Afyonkarahisar'da başından vurulan ve getirildiği hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tuğra Ali Özbanaz'ın ölümünde sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda gencin babası ile birlikte 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:06
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        Başından vurularak öldürüldü! Babası da gözaltına alındı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Tuğra Ali Özbanaz (20) başından ateşli silahla vurulmuş halde getirildiği hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre polis, Özbanaz'ın babasının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Sinanpaşa ilçesinde dün gece silahla başından vurulan Tuğra Ali Özbanaz, tedavi için getirildiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tuğra Ali Özbanaz'ın babası A.Ö.'nün ifadesine başvuran ekipler, babanın arkadaşı B.S.T.'yi gözaltına aldı.

        "MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR" İFADESİ

        B.S.T., ifadesinde Özbanaz ile Sinanpaşa ilçesinde bir aracın içinde birlikte alkol aldıklarını, kendisinin tuvalet ihtiyacı için araçtan uzaklaştığını, döndüğü sırada motosikletli 4 kişinin aracın yanına gelerek tabancalarla ateş açtığını iddia etti. Kendisinin ise tabancayla karşılık verdiğini kaydeden B.S.T., ardından Tuğra Ali Özbanaz'ın yaralandığını fark ettiğini söyledi. B.S.T.'nin ifadesinin ardından araçta inceleme yapan ekipler 2 tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

        GÖZALTINA ALINDILAR

        Araştırmayı genişleten ekipler, B.S.T.'nin iddiaları doğrultusunda, tabancayla ateş açtığı belirlenen M.D., Ş.U., A.İ.Ç. ve S.K.'yi gözaltına aldı. 4 şüpheliyle birlikte biri kurusıkıdan bozma 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinde motosikletleriyle giderken aracı gördüklerini ancak olaya karışmadıklarını iddia etti. Olay sonrası polis, ölen Tuğra Ali Özbanaz'ın babası A.Ö.'yü de gözaltına aldı. Ş.U. ve A.İ.Ç. ifadelerinin ardından bırakılırken, gözaltındaki A.Ö., B.S.T., M.D. ve S.K.'nin işlemleri sürüyor.

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