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YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Başkan Ali Koç da kapı çalmalı"

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fener Ol kampanyası ile ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslendi. Şu ana kadar ki katılım miktarının olumlu olduğunu ancak bazı isimlerle başkan Koç'un doğrudan görüşmesi gerektiğini belirten Çelikler "Aziz Yıldırım, kendi döneminde hiç gocunmadan belli isimlerle gidip görüşüp sponsorluk ya da nakdi katkı isterdi. Dolayısıyla Ali Koç'un da gocunmadan belli başlı birkaç Fenerbahçeli ile birebir görüşmesi gerek" ifadelerini kullandı

Fenerbahçe

Fenerbahçe için hayati önem taşıyan Fener Ol projesi ile ilgili Burhan Karaçam dün açıklamalar yaptı.

Yaklaşık 415 bin katılım olmuş. Yaklaşık 325 bin SMS atılmış. 20 TL'den 1 milyon Euro sadece SMS'lerden toplanmış. Kalan 90 bin işlem ortalama 500 liradan hesap etsek dahi 6.9 milyon Euro eder ki en az ihtimali düşünerek yapılan bu hesaba göre şu ana kadar yaklaşık 8 milyon Euro toplanmış durumda demektir.

Üstelik bu rakamlara 'baba'ların katılımları dahil değil.

Ali Koç başta olmak üzere yönetim kurulundakilerin katkıları da eklenmemiş hali.

Hatırlarsanız bir liste yapmış ve bu büyük Fenerbahçeliler'in kampanyaya katılımlarının beklendiğini yazmıştım. Artık yazmama gerek yok çünkü Burhan Bey açıkladı, dedi ki: "2 yönetim kurulu üyemiz üst düzey isimlerle birebir görüşüyor."
Birkaç yönetim kurulu üyesi de varlıklı ama benim listeye dahil etmediğim bilhassa Anadolu'daki Fenerbahçeliler ile görüşüyorlarmış. Doğru bir çalışma. Ancak bazı isimler var ki doğrudan başkanın görüşmesi gerek.

Aziz Yıldırım, kendi döneminde hiç gocunmadan belli isimlerle gidip görüşüp sponsorluk ya da nakdi katkı isterdi.
Dolayısıyla Ali Koç'un da gocunmadan belli başlı birkaç Fenerbahçeli ile birebir görüşmesi gerek.

Burada mevzu bahis Fenerbahçe ise başkan kalkar gider.. Mevzu Fenerbahçe ise başkanla problemi olsa da onunla olumsuz bir mazisi olsa da varlıklı Fenerbahçeliler kampanyaya katkıda bulunur. Misal bir dönem birlikte aynı yönetimde dirsek çürüten Koç'un Nihat Özdemir'i ziyaret etmesi; Özdemir'in de yüklü bir meblağ ile kampanyaya katkı vermesi çok şık olur. Ha keza ben Ali Koç'un yerinde olsam Mehmet Ali Aydınlar ile Murat Ülker'i bizzat ziyaret eder kampanyayı anlatırdım. Ali Bey'in başka varlıklı Fenerbahçelilerle görüşüp yardım istediğini biliyorum. Ki yaklaşık 50 kişilik bu gruptan toplam 300 milyon liralık katkı alma sözünü aldığını bu satırların yazarı yazmıştı.

Ali Koç seçilirken "Yeniden Büyük Fenerbahçe" düsturunu da kullanmıştı. Yeniden Büyük Fenerbahçe aynı zamanda yeniden barışmayı-görüşmeyi de kapsar. Geçmiş problemleri unutmayı, loca vermeme gibi Azizbahçe alışkanlıklarını terketmeyi de içerir.

Yani demem o ki sayın başkan, 2 yöneticisinin yanı sıra birkaç kişi ile özel olarak görüşmeli ve kampanyaya yüklü katkı almalı. Haa başkan gider de gerekli katkı alınmazsa o zaman bu camia gerekli tepkiyi vermeyi bilir. Fenerbahçe ve onun menfaatleri herkesin üstündedir.

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