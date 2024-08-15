Başkan Çebi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Kemal Çebi'nin annesi Ayşe Çebi, ikindi namazına müteakip Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'un Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Kemal Çebi'nin annesi Ayşe Çebi, son yolculuğuna uğurlandı.
Başkan Kemal Çebi'nin annesi Ayşe Çebi, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini Başkan Çebi, sosyal medya hesabından paylaştı.
92 yaşında vefat eden Ayşe Çebi'nin cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii'nde kılındı.
Cenaze namazı öncesi Başkan Çebi, gelen taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.
Cenaze namazı kılınan Ayşe Çebi, Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.