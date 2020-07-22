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Başkent'te feci kaza: 2 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sol şeritte seyir halindeki belediye aracına arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 1’i çocuk 3 kişi de yaralandı

ankara
İHA

Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı ile 1071 Malazgirt Bulvarının kesişimindeki alt geçitte meydana geldi. Şükrü Ç. Kontrolündeki 18 AT 480 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinde seyrederken alt geçite girdiği sırada aynı istikamette ilerleyen ve sol şeritte bulunan Bahset K. idaresindeki 06 AZ 9077 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait temizlik aracına arkadan çarptı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İHA'nın haberine göre; kazada, otomobilde bulunan Osman Doğru (70) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybederken sürücü Şükrü Ç, Gülbahar Ç. ve küçük çocuk Cemalettin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri de alt geçiti araç trafiğine kapattı.

Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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