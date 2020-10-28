Başkentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı-Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar olan güzergahlarda resmigeçit düzenlenecek.

Programlar kapsamında, 28 Ekim Çarşamba saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı'nda Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası, Ulus gidiş istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe kapatılacak.

29 Ekim Perşembe saat 06.00'dan itibaren Dikmen Caddesi'ndeki Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı'nın kesişimi arası, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası, Atatürk Bulvarı'ndaki Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydan arası, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi kesişimi, İstiklal Caddesi kesişimi ve Atatürk Bulvarı kesişimi arası, Cumhuriyet Caddesi'nde Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası, Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı'nda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası, Ziya Gökalp Caddesi'nde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası, Milli Müdafaa Caddesi'nde Genelkurmay Kavşağı ile GMK Bulvarı arası, Kazım Karabekir Caddesi'nde Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları ile Anadolu Meydanı arası, Dögol Caddesi'nde Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası, buralara açılan tüm cadde ve sokaklar programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak'a açılan tüm cadde ve sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar bitene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı belirtildi.