Olay, saat 02.30 sularında Ankara Yenimahalle İlçesi Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde’de bulunan bir restoranda gerçekleşti. Erhan Onur’un sahibi olduğu restoranda hesaba itiraz eden 2 kişi çalışanlar ile tartıştıktan sonra restorandan ayrıldı.

Daha sonra restorana sarı renkli bir araçla gelen şahıslar, 2 el restorana 1 el havaya ateş açarak kaçtı. İHA'nın haberine göre; pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği restoranın camları kırıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Araç ile kaçan şahıslar Turan Güneş Bulvarı üzerinde TRT Genel Müdürlüğü binasının önünde bulunan kavşakta polis ekipleri tarafından sıkıştırıldı. Kullandıkları aracı terk eden şüpheliler, yaya olarak kaçtılar. Şahısların kullandığı otomobili inceleyen polis ekipleri içerisinde pompalı tüfek buldu. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.