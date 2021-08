ABD yapımı Başlat: Ready Player One filmi bu akşam Star TV'de seyirciyle buluşuyor. Steven Spielberg yönetmenliğindeki Başlat: Ready Player One filmi konusu oyuncuları ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

BAŞLAT: READY PLAYER ONE FİLMİ OYUNCULARI KİM?



Tye Sheridan

Olivia Cooke

Ben Mendelsohn

T.J. Miller

Simon Pegg

Mark Rylance

BAŞLAT: READY PLAYER ONE FİLMİ KONUSU NE?

Ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts, gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir. Oyunun milyoner kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetini ve oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vadetmektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşmüştür. Bir süre sonra her şey bir oyun olmaktan çıkıp acımasız bir rekabete dönüşür. Zira şirket hissedarları ve paragöz oyuncular hazineye herkesten önce ulaşabilmek için diğer yarışmacıları saf dışı bırakmak için her şeyi yapmaya hazırdır...