Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Batı Afrika’daki ilk organ nakli Türk doktorlar iş birliğinde Senegal'de yapıldı

        Batı Afrika’daki ilk organ nakli Türk doktorlar iş birliğinde Senegal'de yapıldı

        Batı Afrika'nın ilk organ nakli, Türk doktorların iş birliğinde Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 09:23 Güncelleme: 29.11.2023 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batı Afrika'daki ilk organ nakli Senegal'de yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Başkent Dakar'daki Ouakam Askeri Hastanesi'nde Türk doktorların gözleminde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 hastaya canlı vericiden böbrek nakli yapıldı.

        Nakil için Senegal'e gelen 11 kişilik ekibe liderlik eden Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, nakil sürecini anlattı.

        Kahveci, devlet üniversiteleri, devlet ve özel hastanelerden doktor, hemşire ve organ nakli koordinatörlerinden oluşan seçkin bir heyetle Senegal'e geldiklerini söyledi.

        Organ nakli konusundaki ilk adımın, Senegal'e 2017'de düzenledikleri çalışma ziyaretinde atıldığını kaydeden Kahveci, o ziyarette Senegal'de organ nakillerinin başlatılmasına olanak veren bir mutabakat zaptı imzalandığını anımsattı.

        REKLAM

        Kahveci, 2017'den bu yana Senegal'de farklı branşlardaki meslektaşlarına Türkiye'de çeşitli düzeylerde eğitimler verdiklerini ifade ederek, Senegal Sağlık Bakanlığıyla yapılan müzakerelerde, organ nakli programının bu yıl içinde başlatılmasına karar verildiğini vurguladı.

        Bu kapsamda, canlı vericiden 3 hastaya böbrek nakli yapıldığını anlatan Kahveci, ilk hasta ve vericinin karı koca, diğer hasta vericilerin de kardeşler olduğunu dile getirdi.

        BİR SONRAKİ HEDEF KARACİĞER NAKLİ

        Kahveci, Batı Afrika'da ilk kez gerçekleşen organ nakli haberinden sonra olumlu tepkiler aldıklarının altını çizerek, şöyle devam etti: "Senegal'deki ilk organ nakillerinin akabinde bölge ülkelerindeki meslektaşlarımız, gerek Senegalli meslektaşlarımızı gerekse bizleri aramaya başladı. Kendileri de bu konuda aksiyon almak ve organ nakli konusunda iş birliği yapmak istediklerini ilettiler. Organ, doku ve hücre nakillerinde sürdürülebilirlik çok önemli. Başlayabilirsiniz ama sürdürmek, güçlendirmek ve çeşitlendirmek son derece önemli. Elbette bundan sonraki vakaları da online toplantılarda tartışacağız ve belirlenen takvimlerde farklı ekiplerle buraya yine Türkiye'den özel sektörden, üniversitelerden, kamudan arkadaşlarımızla geleceğiz, yardım edeceğiz ve kendi kendilerine yapar hale geldikten sonra da programın geliştirmesi için sadece destek vereceğiz. Bir sonraki aşamada karaciğer nakli programının başlamasına destek sağlayacağız."

        REKLAM

        "AMELİYATLARI SENEGALLİ DOKTORLAR YAPTI, BİZ DESTEK OLDUK"

        Böbrek Nakli Programı Direktörü Prof. Dr. Barış Akin de Senegalli 2 cerraha 6 ay boyunca eğitim verdiklerini ve bu cerrahların böbrek nakli alanında pek çok çalışmaya katıldıklarını söyledi.

        Akin, Senegal'in bulunduğu bölgede önemli olanaklara sahip bir ülke olduğuna dikkati çekerek, başlattıkları iş birliğinin uzun süre başarılı şekilde süreceğine inandığını kaydetti.

        Operasyonlardan sonra hem hasta hem de vericilerin son derece sağlıklı olduğuna dikkati çeken Akin, nakillerin sorunsuz tamamlandığını vurguladı.

        Akin, "Ameliyatları Senegalli doktorlar yaptı, biz sadece onların yapması için destek olduk. Bir süre daha desteğimizi sürdüreceğiz ama Senegal'de bu nakillerin yapılması önemli bir başlangıç ve bu onların başarısı. Meslektaşlarım çevre ülkelerden birçok tebrik telefonu aldıklarını söylüyor. Bu da gösteriyor ki belki biz burada küçük bir ateş yaktık ancak bu ateş Afrika'da pek çok ülkeye yayılacak" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Lodos sağanak getiriyor!
        Lodos sağanak getiriyor!
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti